Стычки под Радой: митингующие прорвались к стенам парламента

Между митингующими и правоохранителями происходит потасовка.

Митингующие возле Верховной Рады Украины и прорвались непосредственно к стенам здания на Площади Конституции.

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Как передает корреспондент УНИАН, сейчас толпа находится прямо на ступенях у входа в парламент. Между митингующими и правоохранителями происходит потасовка. Участники акции протеста пытаются прорваться к зданию.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июня, утром возле центрального входа в здание ВР начались акции шахтеров, чернобыльцев и ветеранов войны в Афганистане.

Акция протеста вылилась в столкновения митингующих с правоохранителями.