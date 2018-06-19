Стычки под Радой: митингующие прорвались к стенам парламента
11:44, 19 июня 2018Происшествия
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Между митингующими и правоохранителями происходит потасовка.
УНИАН
Митингующие возле Верховной Рады Украины и прорвались непосредственно к стенам здания на Площади Конституции.
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Как передает корреспондент УНИАН, сейчас толпа находится прямо на ступенях у входа в парламент. Между митингующими и правоохранителями происходит потасовка. Участники акции протеста пытаются прорваться к зданию.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июня, утром возле центрального входа в здание ВР начались акции шахтеров, чернобыльцев и ветеранов войны в Афганистане.
Акция протеста вылилась в столкновения митингующих с правоохранителями.
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