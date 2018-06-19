Стычки под Радой: митингующие прорвались к стенам парламента

11:44, 19 июня 2018
Происшествия
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УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, сейчас толпа находится прямо на ступенях у входа в парламент. Между митингующими и правоохранителями происходит потасовка. Участники акции протеста пытаются прорваться к зданию.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июня, утром возле центрального входа в здание ВР начались акции шахтеров, чернобыльцев и ветеранов войны в Афганистане.

Акция протеста вылилась в столкновения митингующих с правоохранителями.

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Новость в сюжете: Столкновения под Радой 19 июня
Теги: #Верховная Рада#столкновения