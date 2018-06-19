Под Радой произошли столкновения митингующих с полицией, в ход пошли дубинки и слезоточивый газ (видео)

Участники акции протеста пытаются прорваться в здание.

Возле центрального входа в здание Верховной Рады Украины с утра 19 июня 2018 года проходят акции шахтеров, чернобыльцев и ветеранов войны в Афганистане. Уже произошли первые стычки.

Трансляцию из-под Рады ведет телеканал "Прямой".

Как сообщает корреспондент УНИАН, митингующие прорвались непосредственно к стенам здания на Площади Конституции. Сейчас толпа находится прямо на ступеньках входа в парламент. Участники митинга применили против правоохранителей дубинки и слезоточивый газ.

Между митингующими и правоохранителями происходит потасовка. Участники акции протеста пытаются прорваться к зданию.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июня, утром возле центрального входа в здание ВР начались акции шахтеров, чернобыльцев и ветеранов войны в Афганистане.

Они требуют отменить монетизацию льгот на проезд, увеличить компенсацию ветеранам-инвалидам до 6-8 прожиточных минимумов, в соответствии с группой инвалидности, а также выделить более 6 миллиардов на развитие угольной отрасли.