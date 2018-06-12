В Днепропетровской области ребенок упал в бетонный колодец
11:29, 12 июня 2018Происшествия
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13-летнего парня госпитализировали с ушибом позвоночника.
Мальчик упал в бетонный колодец глубиной четыре метра / фото tsn.ua
В городе Марганец Днепропетровской области 13-летний мальчик упал в бетонный колодец глубиной четыре метра.
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Как сообщает ТСН, инцидент произошел в понедельник, 11 июня, в половине девятого вечера.
Крики ребенка услышали прохожие и вызвали спасателей, которые с помощью веревки и монтажного пояса извлекли пострадавшего.
13-летнего парня госпитализировали с ушибом позвоночника. Сейчас полиция выясняет, почему опасное место не было накрыто или по крайней мере ограждено.
Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе человек упал в 20-метровый сухой колодец. Девушку в бессознательном состоянии с многочисленными ушибами вытащили спасатели.
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