В Днепропетровской области ребенок упал в бетонный колодец

11:29, 12 июня 2018
Происшествия
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Мальчик упал в бетонный колодец глубиной четыре метра / фото tsn.ua

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Как сообщает ТСН, инцидент произошел в понедельник, 11 июня, в половине девятого вечера.

Крики ребенка услышали прохожие и вызвали спасателей, которые с помощью веревки и монтажного пояса извлекли пострадавшего.

13-летнего парня госпитализировали с ушибом позвоночника. Сейчас полиция выясняет, почему опасное место не было накрыто или по крайней мере ограждено.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе человек упал в 20-метровый сухой колодец. Девушку в бессознательном состоянии с многочисленными ушибами вытащили спасатели.

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