В Одесской области при лобовом столкновении двух маршруток погиб человек и десять человек пострадали (фото)

ДТП произошло сегодня утром на автодороге Одесса-Спасское в районе села Дмитровка в Килийском районе.

В Килийском районе Одесской области сегодня, 5 июня, во время столкновения маршрутки и микроавтобуса один человек погиб, еще девять пострадали.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в 7.40 в полицию поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на автодороге Одесса-Спасское в районе села Дмитровка.

Предварительно установлено, что водитель грузопассажирского микроавтобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым маршрутным такси, в салоне которого находились (кроме водителя) еще 8 пассажиров. В результате ДТП водитель микроавтобуса погиб.

Женщина, которая находилась в салоне микроавтобуса, получила телесные повреждения и госпитализирована. Кроме того, травмированы 8 пассажиров маршрутного такси. Их с различными телесными повреждениями также доставлены в больницу. Водитель маршрутки не пострадал.

На месте ДТП работают полицейские. Обстоятельства устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 28 мая на Харьковщине автомобиль ИЖ столкнулся с рейсовым автобусом MAN. В результате ДТП 35-летний водитель легкового автомобиля погиб.