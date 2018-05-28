На Харьковщине столкнулись автобус и легковушка, есть жертвы (фото)

По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, в результате чего и произошло столкновение.

Сегодня на Харьковщине около 15.40 автомобиль ИЖ столкнулся с рейсовым автобусом MAN. В результате ДТП 35-летний водитель легкового автомобиля погиб.

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Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области, по предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, в результате чего и произошло столкновение.

"Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении полиции.

Как сообщал УНИАН, в Тернопольской области 27 мая произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, еще трое были госпитализированы.