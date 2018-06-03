Выборы в Одесской области: на избирательном участке депутат горсовета укусил полицейского

Депутат задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему готовят подозрение.

В селе Цебриково Великомихайловского района Одесской области во время конфликта на избирательном участке депутат Черноморского городского совета укусил полицейского.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в области, это произошло 2 июня во время столкновения с правоохранителями, пытавшимися эвакуировать людей с избирательного участка из-за сообщения о минировании.

По словам советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, один из помощников депутата горсовета Черноморска укусил полицейского за палец, чем нанес ему телесные повреждения.

"Другой мужчина прибыл со спецсредством (баллон с газом) в кармане и применил его против оппонентов и правоохранителей", - отметил он.

В результате за правонарушения задержаны 4 человека, открыты уголовные производства в отношении двух лиц, которые прибегли к физическому насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 345 УК Украины). Решается вопрос по внесению в ЕРДР сведений по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство), на некоторых правонарушителей составлены административные протоколы

«Депутат, укусивший полицейского, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, подозрение готовят», - добавил Форостяк.

По словам представителя Одесской областной госадминистрации, противостояние в Цебриково происходит между представителями «Батькивщины» и БПП.

Как сообщал УНИАН, сегодня в селе Цебриково Великомихайловского района Одесской области возле избирательного участка произошла стрельба.

2 июня из-за конфликта на этом же избирательном участке пострадали 13 полицейских. В частности, в полицию поступило анонимное сообщение о минировании почтового отделения в селе Цебриково, в помещении которого расположен избирательный участок.

Для обеспечения безопасности людей полицейские проводили эвакуацию. Действия правоохранителей возмутили некоторых граждан. В результате собравшиеся начали сопротивляться и распылили в сторону сотрудников полиции газ.