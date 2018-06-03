Выборы в ОТГ в Одесской области проходят со стрельбой и сообщениями о заминировании

По данным СМИ, стрелял помощник нардепа от партии "Батькивщина". В Цебриково ввели Нацгвардию.

В Одесской области возле избирательного участка в поселке Цебриково Великомихайловского района произошла стрельба. По данным полиции, мужчина выстрелил в воздух и заявил, что выстрел был непроизвольным и произошел, когда он хотел разрядить оружие.

В результате происшествия никто не пострадал. "В отношении мужчины составлен протокол по ст. 174 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Проводится проверка", - говорится в сообщении полиции.

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Как сообщает местное издание "Думская", стрелявшим оказался помощник нардепа от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко. Также сообщается, что после вчерашних событий в поселок ввели подразделения Национальной гвардии.

Накануне в Одесской области в столкновениях на избирательном участке в Цебриковому пострадали 13 полицейских после распыления газа. По последним данным, за участие в беспорядках задержали четыре человека.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сообщение о заминировании поступило по спецлинии «102» сегодня утром.

«Сейчас на четырех избирательных участках в Великомихайловском и Ширяевском районах работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и кинологи с собаками. Они проверяют участок на наличие взрывоопасных устройств или веществ», - говорится в сообщении.

"Два участка в Ширяевском районе проверены. Взрывных устройств и веществ обнаружено не было. Участки открыты для избирателей", - сообщила полиция впоследствии.