На избирательном участке в Одесской области в правоохранителей распылили газ, пострадали 13 полицейских

16:14, 02 июня 2018
Происшествия
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В результате физического противостояния пострадало 13 правоохранителей / kyiv.npu.gov.ua

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Одесской области, около 13.00 в полицию поступило анонимное сообщение о минировании почтового отделения в селе Цебриково, в помещении которого расположен избирательный участок.

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«Для обеспечения безопасности людей полицейские начали их эвакуацию. Действия правоохранителей возмутили некоторых граждан. В результате собравшиеся начали сопротивляться и распылили в сторону сотрудников полиции газ. По предварительным данным, в результате физического противостояния пострадало 13 правоохранителей», - сообщили в главке.

В отдел полиции доставлены двое правонарушителей.

По факту угрозы или насилия в отношении работников правоохранительных органов начато уголовное производство (ст. 345 Уголовного кодекса Украины). Также решается вопрос о квалификации события по статье «хулиганство».

В данном населенном пункте неоднократно происходили конфликты между представителями политсил из-за выборов (перевыборов) в Цебриковскую ОТО.

На завтра, 3 июня, назначены повторные выборы поселкового головы.

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Теги: #Одесса#полиция