Полиция задержала двух нападавших на футбольных фанатов в центре Киева

В драке пострадали двое иностранцев.

Во время нападения на футбольных фанатов в кафе неподалеку НСК "Олимпийский" пострадали двое иностранцев. Полиция задержала двух участников драки.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

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«Правоохранители задержали двух человек, которые принимали участие в драке, и в управление полиции доставили двух пострадавших иностранцев. Во время общения задержанные отказались давать любые объяснения относительно происшествия, ссылаясь на нормы статьи 63 Конституции Украины (лицо может не свидетельствовать против себя - УНИАН), а пострадавшие отказались от написания заявлений», - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

На нападающих составили административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Как сообщал УНИАН, вечером, 24 мая, в Киеве группа неизвестных в масках напала на болельщиков "Ливерпуля", которые приехали в украинскую столицу на финал Лиги чемпионов.