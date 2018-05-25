В Киеве 20 хулиганов в масках напали на болельщиков "Ливерпуля" (фото, видео)

По данным издания Mirror, группа из 20 хулиганов в масках атаковала болельщиков, которые находились в ресторане Rooster, расположенного неподалеку от стадиона "Олимпийский".

Вечером, 24 мая, в Киеве группа неизвестных в масках напала на болельщиков "Ливерпуля", которые приехали в украинскую столицу на финал Лиги чемпионов. Инцидент произошел около 20.30 часов.

Об этом пишет британский таблоид Mirror.

По данным издания, группа из 20 хулиганов в масках атаковала болельщиков, которые находились в ресторане Rooster, расположенного неподалеку от стадиона "Олимпийский". Футбольным фанам пришлось "использовать столы и стулья, чтобы защитить себя от атак людей в масках, которые штурмовали заведение".

По словам болельщиков английского клуба нападавшие бросали в них куски стекла и другие предметы. В результате инцидента несколько фанатов получили порезы головы и шеи.

"Мы просто обедали и были погружены в свои дела, когда произошло нападение... Я приехал сюда вовсе не для этого, а чтобы посмотреть футбол. Мы приехали в Киев буквально 4 часа назад и уже подверглись нападению, это было ужасно", - рассказывает один из потерпевших.

Полиция составила два админпротокола на нападавших, сообщает пресс-служба ведомства.

«Правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке, и к управлению полиции доставили двух пострадавших иностранцев. Во время общения задержаны отказались давать какие-либо объяснения по поводу случившегося, ссылаясь на нормы статьи 63 Конституции Украины, а пострадавшие - отказались от написания заявлений», - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

В настоящее время на двух задержанных составили административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщал УНИАН, финал Лиги чемпионов УЕФА среди мужчин состоится 26 мая в 21:45 на НСК «Олимпийский». В финал вышли ФК «Реал Мадрид» (Испания) и ФК «Ливерпуль» (Великобритания). Публичная трансляция будет организована на Контрактовой площади.