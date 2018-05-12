В Кривом Роге обвалилась шахта: погиб рабочий
15:13, 12 мая 2018Происшествия
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Завал находится на большой глубине, туда пытаются добраться горно-спасательные бригады.
Иллюстрация / REUTERS
Сегодня на шахте Гвардейская в Кривом Рогу произошла авария. Группа горно-спасателей выехала на место происшествия.
Как сообщает "Первый Криворожский", специалисты спускаются в шахту, чтобы высвободить тело погибшего шахтёра из-под завалов.
Несчастный случай произошёл на шахте «Криворожского железорудного комбината». По предварительной информации, в результате обрушения погиб один рабочий. Завал находится на большой глубине, туда пытаются добраться горно-спасательные бригады.
Как сообщает издание, 26 апреля на этой же шахте в результате несчастного случая погиб рабочий, ещё один шахтёр получил травмы.
Напомним, 6 мая в Польше в результате взрыва на шахте погиб горняк, еще четверо пропали без вести.
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