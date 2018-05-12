В Кривом Роге обвалилась шахта: погиб рабочий

Завал находится на большой глубине, туда пытаются добраться горно-спасательные бригады.

Сегодня на шахте Гвардейская в Кривом Рогу произошла авария. Группа горно-спасателей выехала на место происшествия.

Как сообщает "Первый Криворожский", специалисты спускаются в шахту, чтобы высвободить тело погибшего шахтёра из-под завалов.

Несчастный случай произошёл на шахте «Криворожского железорудного комбината». По предварительной информации, в результате обрушения погиб один рабочий. Завал находится на большой глубине, туда пытаются добраться горно-спасательные бригады.

Как сообщает издание, 26 апреля на этой же шахте в результате несчастного случая погиб рабочий, ещё один шахтёр получил травмы.

Напомним, 6 мая в Польше в результате взрыва на шахте погиб горняк, еще четверо пропали без вести.