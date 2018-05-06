В Польше в результате взрыва на шахте погиб горняк, еще четверо пропали без вести

Пропавших шахтеров под землей ищут почти 90 спасателей.

В Польше на шахте Зофьювка в Ястшембе-Здруе на юге страны, где вчера произошел взрыв, один шахтер погиб, еще четверо пропали без вести.

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Об этом сообщает "Радио Польша". Ранее спасателям удалось вытащить из-под завалов двух шахтеров. Один из них скончался в больнице.

Продолжается поиск четырех пропавших горняков. По данным издания, на глубине 600 метров под землей работают 85 спасателей. В общей сложности в спасательной акции участвуют более 200 человек.

Сильный взрыв на шахте Зофьювка произошел в субботу, 5 мая, около 11 часов. Подземные толчки силой почти 4 балла по шкале Рихтера чувствовались во многих местностях. С места катастрофы были эвакуированы четверо шахтеров. Двоих спасли спустя несколько часов, их в тяжелом состоянии доставили в больницу, позже один из пострадавших горняков скончался.

Напомним, 17 апреля в Донецкой области из-за взрыва на шахте пострадали семеро горняков.