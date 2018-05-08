ЧП в Черкассах в школе: озвучены все возможные версии массового отравления детей

Официального подтверждения ни одной из версий пока нет.

Правоохранители, СМИ и местные жители озвучили версии массового отравления детей в Черкассах.

По предварительной информации ГСЧС, дети отравились неизвестным веществом. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман озвучил первую версию правоохранителей относительно события. По его словам, во время линейки могло произойти локальное распыление неустановленного пока вещества, передает ТСН.

Вместе с тем, СМИ и жители города озвучивают свои версии.

Житель Черкасс Павел рассказал, что утром возле школы была вонь, как из канализации. Он решил, что тянет из Красной Слободы, где вроде бы недавно была авария. "Это извечная "Азотовская" проблема", - добавил Павел в комментарии ТСН. Село Красная Слобода - это фактически пригород Черкасс, где расположен завод по производству удобрений "Азот".

Читайте такжеДети массово падали в обморок: появились фото и видео с места ЧП в школе Черкасс

В "Азоте" уже открестились от причастности к массовому отравлению в заявлении на своем сайте. Говорят, никаких нарушений ведения технологического процесса на предприятии не было, а предельно допустимые концентрации выбросов в атмосферу не превышали.

В свою очередь, журналист Вадим Комаров говорит, что есть несколько вариантов – выброс с одного из промышленных предприятий или разгерметизация автомобильной цистерны, перевозившей химикаты. По его мнению, выброс был еще вчера, но вследствие ливня вещества могли осесть на землю.

Еще один местный журналист Валерий Воротник рассказал ТСН, что за забором школы есть военные склады. Там, по его мнению, могла произойти утечка окислителя для обслуживания ПЗРК, потому что симптомы похожи. "Возможно, когда-то потеряли. Возможно, забыли или хотели украсть баллон... Непогода могла повредить, или кто-то пилил", - сказал мужчина. Также он добавил: "Но знаем, что проделывают и распыление неизвестного вещества. Диверсия. А возможно, банальнее: что-то где-то смешалось, разрушилось и вот имеем".

Напомним, во вторник, 8 мая, во время линейки в черкасской школе №8 многим детям стало плохо. Госпитализированы 53 ребенка и двое взрослых. Полиция уже открыла уголовное производство из-за массового отравления детей в Черкассах.