Дети массово падали в обморок: появились фото и видео с места ЧП в школе Черкасс

В Черкассах количество госпитализированных с признаками отравления учащихся школы возросло до 53. В сети публикуют фотографии и записи с места ЧП.

В Черкассах госпитализировали с признаками отравления 53 учеников школы №8 и двух учителей. 11 детей находится в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном и легком состоянии.

В сети уже появились фото и видео с места ЧП в Черкассах.

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Напомним, сегодня в Черкассах в общеобразовательной школе № 8 во время линейки начали массово падать в обморок ученики. Симптомы заболевания: тошнота, головокружение, головная боль.

Как рассказали в ГСЧС, на территории школы проведены замеры воздуха на содержание опасных химических веществ. И никаких превышений не обнаружено.

Также взяты пробы воды из системы централизованного водоснабжения школы и бутилированной питьевой воды для исследования на содержание опасных веществ.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины.