Массовое отравление в школе Черкасс: один ребенок в реанимации, обучение приостановлено
11:20, 08 мая 2018Происшествия
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Причины плохого самочувствия детей, которые потеряли сознание во время линейки в 8 школе, устанавливаются.
В черкасской школе дети на линейке массово потеряли сознание / фото newsru.co.il
В Черкассах в одной из общеобразовательных школ во время линейки 17 детей потеряли сознание.
Эту информацию УНИАН подтвердил начальник департамента образования и гуманитарной политики городского совета Сергей Воронов.
По его словам, чрезвычайное происшествие произошло в школе №8 города Черкассы.
Один ребенок каретой скорой помощи доставлен в больницу. Сейчас он находится в реанимации.
На месте работают сотрудники департамента образования, причины чрезвычайного происшествия устанавливаются.
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