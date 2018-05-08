Массовое отравление в школе Черкасс: один ребенок в реанимации, обучение приостановлено

Причины плохого самочувствия детей, которые потеряли сознание во время линейки в 8 школе, устанавливаются.

В Черкассах в одной из общеобразовательных школ во время линейки 17 детей потеряли сознание.

Эту информацию УНИАН подтвердил начальник департамента образования и гуманитарной политики городского совета Сергей Воронов.

По его словам, чрезвычайное происшествие произошло в школе №8 города Черкассы.

Один ребенок каретой скорой помощи доставлен в больницу. Сейчас он находится в реанимации.

На месте работают сотрудники департамента образования, причины чрезвычайного происшествия устанавливаются.