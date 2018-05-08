Массовое отравление в школе Черкасс: один ребенок в реанимации, обучение приостановлено

11:20, 08 мая 2018
Происшествия
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В черкасской школе дети на линейке массово потеряли сознание / фото newsru.co.il

Эту информацию УНИАН подтвердил начальник департамента образования и гуманитарной политики городского совета Сергей Воронов.

По его словам, чрезвычайное происшествие произошло в школе №8 города Черкассы.

Один ребенок каретой скорой помощи доставлен в больницу. Сейчас он находится в реанимации.

На месте работают сотрудники департамента образования, причины чрезвычайного происшествия устанавливаются.

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Теги: #школа#отравление#Черкассы