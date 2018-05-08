В черкасской школе дети на линейке массово потеряли сознание

Пострадало около 30 детей, обстоятельства и причины устанавливаются. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка.

Сегодня, около 09:40 экипаж патрульной полиции получил вызов о том, что в г. Черкассы в школе № 8 по ул. Оборонной, во время линейки, многим детям стало плохо.

Об этом информирует пресс-служба Управления патрульной полиции в Черкасской области, передает Рrovce.ck.ua.

"Пострадало около 30 детей. Обстоятельства и причины устанавливаются. На месте работают спасательные службы. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка. Родители в срочном порядке массово забирают детей из школы домой", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВо Львове угарным газом отравились пятеро детей-спортсменов из Киева

Как пишут очевидцы в комментариях под записью на странице в Facebook "Наша Черкасчина", других школьников распустили по домам.

"С ребенком ехали из поликлиники к вокзалу. Пока доехали, 7 скорых встретили. И все в областную детскую везут. С сиренами и мигалками, то что-то серьезное", - написала пользователь Светлана Пономарева.

"20 детей в реанимации, дети разного возраста, падали на улице, у некоторых открылась рвота", - прокомментировала Светлана Dzhadzha.

Также очевидцы отмечают, что пострадали дети 8-9 классов.

Ранее сообщалось, что на Луганщине было зафиксировано массовое отравление детей, 15 школьников госпитализировали.