"Танк наехал на снаряд": в Минобороны рассказали подробности о взрывах в Балаклее

На данный момент известно, что ситуация в Балаклее контролируемая, эвакуация всех жителей не планируется.

Детонация снарядов в Балаклее началась из-за наехавшего на взрывчатку танка.

Как сообщил пресс-офицер Минобороны Украины Дмитрий Горбунов, в результате взрывов никто не пострадал, сообщает 057.ua.

"Начался пожар и боеприпасы 100 мм и 120 мм начали взрываться от пожара. Предварительная причина пожара - пожарный танк наехал на один из снарядов. Сами снаряды начали детонировать на технической территории", - заявил Горбунов.

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Ранее сообщалось, что в городе Балаклея Харьковской области на территории военного арсенала взрываются боеприпасы. В Генштабе сообщили, что пожар возник в результате возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65-го арсенала в Балаклее, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались.