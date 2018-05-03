"Танк наехал на снаряд": в Минобороны рассказали подробности о взрывах в Балаклее

16:21, 03 мая 2018
Происшествия
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Ситуация в Балаклее контролируемая, эвакуация всех жителей не планируется / фото 057.ua

Как сообщил пресс-офицер Минобороны Украины Дмитрий Горбунов, в результате взрывов никто не пострадал, сообщает 057.ua.

"Начался пожар и боеприпасы 100 мм и 120 мм начали взрываться от пожара. Предварительная причина пожара - пожарный танк наехал на один из снарядов. Сами снаряды начали детонировать на технической территории", - заявил Горбунов.

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Ранее сообщалось, что в городе Балаклея Харьковской области на территории военного арсенала взрываются боеприпасы. В Генштабе сообщили, что пожар возник в результате возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65-го арсенала в Балаклее, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались.

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