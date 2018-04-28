Водитель кричал "Помогите!", пассажир уже не шевелился: очевидцы рассказали о подрыве авто с журналистом в Киеве (видео)

Взрыв произошел в людном месте на проезжей части под многоэтажкой.

Водителя авто, в котором взорвалась граната, спасли свидетели происшествия, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Инцидент произошел около 22:00 в пятницу, 27 апреля, на Позняках в Киеве. Пассажир погиб.

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Взрыв произошел в людном месте на проезжей части под многоэтажкой. К счастью, из десятков прохожих, что были рядом, никто не пострадал.

Охранник палатки в парке Юрий рассказал, что автомобиль только тронулся со светофора, как спереди что-то взорвалось, а салон вспыхнул.

"Прилетело стекло, а потом водитель начал кричать: "Помогите, помогите!" Он в сознании был, осколочные порезы, локоть – сильное кровотечение... Лицо было в саже", – рассказал охранник Юрий Стефанюк.

Свидетели говорят, что взрыв прогремел в салоне автомобиля, со стороны переднего пассажирского сиденья, и спасти пассажира шансов не было.

"Там, где пассажир сидел – его сторона больше горела. Он даже не шевелился", – вспомнила работница пиццерии Виктория Татарчук.

Водителя вытащили и стали оказывать медицинскую помощь, накладывать жгуты. Мужчина, теряя сознание, только просил связаться с родными. Скорая, которая примчалась через несколько минут после взрыва, срочно госпитализировала водителя.

Мужчина сейчас находится в больнице скорой помощи, его прооперировали, он в реанимации, в тяжелом состоянии. В полиции говорят, что следователи еще не имели возможности с ним пообщаться.

Эксперты уже определили, что взорвалась граната. Впрочем везли ли ее в машине водитель с пассажиром, или кто-то забросил ее через окно – правоохранители еще исследуют.