Накинули мешок на голову и затащили в машину: в Луцке мужчину похитили у торгового центра

Трое злоумышленников накинули мешок на голову мужчине и силой затащили его в автомобиль Mercedes на иностранной регистрации и увезли в неизвестном направлении.

В Луцке полиция задержала трех злоумышленников, которые в середине дня возле одного из торговых центров похитили мужчину.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, информация о происшествии поступила сегодня, 23 апреля, в 10:05 от работников частной охраны.

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Как отмечается, на проспекте Соборности возле одного из торговых центров трое злоумышленников накинули мешок на голову мужчины и силой затащили его в автомобиль Mercedes темно-зеленого цвета на иностранной регистрации и увезли в неизвестном направлении.

«Полицейские срочно ввели план «Перехват». Меньше чем за час злоумышленников задержали. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа», - отметили в ведомстве.

Остальные подробности в полиции пообещали обнародовать позже.