Ножевые ранения и перекрытая улица: в центре Киева в троллейбусе произошла драка

По словам очевидцев, в троллейбусе произошла драка между двумя компаниями.

В Киеве на улице Малой Житомирской в ​​троллейбусе произошла драка, по разным данным один или два человека получили незначительные ножевые ранения, движение по улице перекрыто.

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Об этом сообщает Украинская правда.

По словам очевидцев, в троллейбусе произошла драка между двумя компаниями. Один человек получил ножевое ранение, а по словам других свидетелей, ранены два человека.

До приезда полиции двери троллейбуса заблокировали, поэтому все пассажиры - участники драки, раненный и очевидцы, среди которых были дети, оставались внутри.

Позже на место инцидента приехала скорая и полиция. Двери троллейбуса разблокировали, раненого осматривают врачи.

Движение по улице Малая Житомирская остается перекрытым.