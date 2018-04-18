Ножевые ранения и перекрытая улица: в центре Киева в троллейбусе произошла драка
22:06, 18 апреля 2018Происшествия
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По словам очевидцев, в троллейбусе произошла драка между двумя компаниями.
Драка произошла в троллейбусе в Киеве / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
В Киеве на улице Малой Житомирской в троллейбусе произошла драка, по разным данным один или два человека получили незначительные ножевые ранения, движение по улице перекрыто.
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Об этом сообщает Украинская правда.
По словам очевидцев, в троллейбусе произошла драка между двумя компаниями. Один человек получил ножевое ранение, а по словам других свидетелей, ранены два человека.
До приезда полиции двери троллейбуса заблокировали, поэтому все пассажиры - участники драки, раненный и очевидцы, среди которых были дети, оставались внутри.
Позже на место инцидента приехала скорая и полиция. Двери троллейбуса разблокировали, раненого осматривают врачи.
Участников драки заблокировали в троллейбусе / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Движение по улице Малая Житомирская остается перекрытым.
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