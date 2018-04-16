В пригороде Киева загорелась автокофейня с полным баком газа (видео)

Люди пытаются самостоятельно ликвидировать пожар до приезда бойцов пожарной охраны.

В Вишневом в припаркованном автомобиле-кофейне возник пожар. Автомобиль имеет полный бак газа.

Об этом сообщает Киев оперативный на своей странице в Facebook.

Отмечается, что люди пытаются самостоятельно ликвидировать пожар до приезда бойцов пожарной охраны.

«Экстрим-видео: в Вишневом в припаркованном автомобиле-кафе возник пожар. Машина с полным баком газа. Люди пытаются самостоятельно ликвидировать пожар до приезда бойцов пожарной охраны», – сообщает сообщество.