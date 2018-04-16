В пригороде Киева загорелась автокофейня с полным баком газа (видео)

01:19, 16 апреля 2018
Происшествия
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В Вишневом загорелась припаркованная авітвка / фото pmg.ua

Об этом сообщает Киев оперативный на своей странице в Facebook.

Отмечается, что люди пытаются самостоятельно ликвидировать пожар до приезда бойцов пожарной охраны.

«Экстрим-видео: в Вишневом в припаркованном автомобиле-кафе возник пожар. Машина с полным баком газа. Люди пытаются самостоятельно ликвидировать пожар до приезда бойцов пожарной охраны», – сообщает сообщество.

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Теги: #пожар#Вишневое