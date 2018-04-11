В Конча-Заспе полицейский конфисковал мотоцикл, разбил его и повредил три автомобиля (видео)

Полицейский попытался обогнать машины впереди, выехав на встречную полосу. В результате он задел три машины, разбил мотоцикл и получил травму.

11 апреля на Обуховской трассе полицейский транспортировал конфискованный мотоцикл и разбил его. Также он повредил три машины и получил травму.

Авария случилась около 9:30 напротив тренировочной базы ФК «Динамо» в Конча-Заспе. Об этом сообщает Информатор с места события.

Незадолго до аварии полиция остановила мотоциклиста, который, как выяснилось, управлял транспортным средством без прав и документов на него. После этого водитель оставил двухколесный транспорт и ушел.

Чтобы транспортировать средство, один из сотрудников полиции сел за руль, однако через несколько сотен метров попал в аварию. Он попытался обогнать машины впереди, выехав на полосу встречного движения. Так он задел автомобиль Renault, а после этого от удара мотоцикл отскочил в Toyota, которая двигалась в направлении Киева. А после, двухколесный транспорт с водителем въехал в бордюр на стороне движения в сторону Обухова. Бензобак, который отлетел от мотоцикла, разбил переднюю часть Ford. Полицейский получил травму подбородка и был госпитализирован.

На место прибыли несколько машин правоохранительных органов. Однако все патрульные отказались комментировать ситуацию, отмечает Информатор.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве водитель пытался скрыться от патрульных и заехал в департамент полиции, сломав шлагбаум.