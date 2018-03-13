В Киеве водитель пытался скрыться от патрульных и заехал в департамент полиции, сломав шлагбаум

Нарушитель подозревается в том, что сбил человека. Задержать его помог водитель, который стал свидетелем ДТП.

В Киеве во время преследования сотрудниками патрульной полиции водителя, который предположительно сбил человека, нарушитель проломил шлагбаум на въезде на территорию Департамента патрульной полиции. Об этом сообщает Национальная полиция Украины на канале Telegram.

Читайте такжеВ полиции рассказали подробности ДТП с участием полицейских в Киеве: в реанимации трое правоохранителей"Только в городе Киеве после продолжительной погони патрульной полиции был задержан правонарушитель. По непроверенной информации: водитель на Окружной сбил человека, свидетелем этого инцидента стал гражданин, который начал преследовать нарушителя и сообщил об этом в полицию. Вскоре к погоне подключился автомобиль патрульной полиции" , - сообщили в полиции и добавили, что, пытаясь уйти от погони, машина нарушителя споткнулась об в шлагбаум Департамента патрульной полиции.

Сообщается, что водитель проломил шлагбаум на въезде на территорию департамента и попытался убежать, но его задержали через несколько минут.

"Машина патрульных заблокировала его сзади, водитель проломил шлагбаум на въезде на территорию департамента и попытался скрыться. Через несколько минут машину с водителем была задержана рядом с Управлением патрульной полиции (Народного Ополчения, 9)", - пишет Нацполиция.

Как сообщал УНИАН, недавно в Киеве после погони задержали водителя Mazda 3. Скорость достигала 190 км/час.