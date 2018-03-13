В Киеве водитель пытался скрыться от патрульных и заехал в департамент полиции, сломав шлагбаум

16:35, 13 марта 2018
Происшествия
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Водитель попытался скрыться, но через несколько минут машину задержали рядом с управлением полиции / Фото Нацполіція via Telegram

Читайте такжеВ полиции рассказали подробности ДТП с участием полицейских в Киеве: в реанимации трое правоохранителей"Только в городе Киеве после продолжительной погони патрульной полиции был задержан правонарушитель. По непроверенной информации: водитель на Окружной сбил человека, свидетелем этого инцидента стал гражданин, который начал преследовать нарушителя и сообщил об этом в полицию. Вскоре к погоне подключился автомобиль патрульной полиции" , - сообщили в полиции и добавили, что, пытаясь уйти от погони, машина нарушителя споткнулась об в шлагбаум Департамента патрульной полиции.

Сообщается, что водитель проломил шлагбаум на въезде на территорию департамента и попытался убежать, но его задержали через несколько минут.

"Машина патрульных заблокировала его сзади, водитель проломил шлагбаум на въезде на территорию департамента и попытался скрыться. Через несколько минут машину с водителем была задержана рядом с Управлением патрульной полиции (Народного Ополчения, 9)", - пишет Нацполиция.

Как сообщал УНИАН, недавно в Киеве после погони задержали водителя Mazda 3. Скорость достигала 190 км/час.

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Теги: #полиция#новости Киева