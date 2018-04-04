В школе Киева первоклассница пережила клиническую смерть

Причины несчастного случая устанавливаются. Все будет выяснено в ходе расследования.

В школе № 69 в Киеве произошло ЧП, там ученица первого класса пережила клиническую смерть.

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Ужасный случай произошел в школьной столовой. Девочка собиралась купить себе поесть, как вдруг ей стало плохо и она потеряла сознание. Успела сказать лишь "Ой" и упала, передает "Город Киев".

Случай подтвердили в департаменте образования и науки КГГА.

"На место происшествия тут же прибыли врачи "скорой помощи", которые зафиксировали клиническую смерть девочки. В школу немедленно вызвали реанимационную бригаду, которой удалось восстановить жизнедеятельность ребенка. Малышку забрали в реанимационное отделение больницы", — рассказали в департаменте.

Как сообщали СМИ, в Киеве одноклассники избили школьника и сломали ему позвоночник.