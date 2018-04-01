В Киеве авто дипломатов РФ врезалось в другую машину: пассажир сбежал, а водитель отказался от "алкотеста" (фото, видео)
02:59, 01 апреля 2018Происшествия
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Пассажир Volkswagen скрылся с места происшествия, а водитель находится с признаками опьянения. Тест на Драгер проходить отказался.
Водитель отказался от алкотеста / фото Киев Оперативный, Facebook
Сегодня в Киеве, около 00:30 на Нижнем Вале, 17/8, случилась авария с участием автомобиля дипломатического представительства России.
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Как сообщает «Киев Оперативный» в Facebook, участниками аварии стали автомобиль дипломатического представительства РФ Volkswagen и припаркованный автомобиль такси KIA.
Отмечается, что по информации от свидетелей, водитель Volkswagen просто крутанул рулем в припаркованную машину, изрядно повредив ее.
«Также, говорят, что пассажир Volkswagen скрылся с места происшествия, а водитель находится с признаками опьянения. Тест на Драгер проходить отказался», – говорится в сообщении.
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