В Николаеве сгорело троллейбусное депо: пострадала женщина-водитель (фото)
15:15, 25 марта 2018Происшествия
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Пожарные, выехавшие на место, обнаружили, что загорелся троллейбус, который находился на обслуживании.
В Николаеве сгорело троллейбусное депо / фото ГСЧС
В субботу, 24 марта, возник пожар в троллейбусном депо №3 на улице Строителей города Николаева.
Об этом сообщает ГСЧС.
Пожарные, выехавшие на место, обнаружили, что загорелся троллейбус, который находился на обслуживании.
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Пострадала женщина-водитель троллейбуса. Сообщается, что она получила незначительную травму ноги и надышалась продуктами горения. Ее доставили в больницу скорой помощи.
Напомним, что в Хырове Львовской области произошел сильный пожар в историческом здании коллегии иезуитов.
Загорелся троллейбус, который находился на обслуживании / фото УНИАН
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