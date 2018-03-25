В Николаеве сгорело троллейбусное депо: пострадала женщина-водитель (фото)

Пожарные, выехавшие на место, обнаружили, что загорелся троллейбус, который находился на обслуживании.

В субботу, 24 марта, возник пожар в троллейбусном депо №3 на улице Строителей города Николаева. Об этом сообщает ГСЧС. Пожарные, выехавшие на место, обнаружили, что загорелся троллейбус, который находился на обслуживании. Читайте такжеВ одесском торговом центре произошел пожар на паркинге (фото) Пострадала женщина-водитель троллейбуса. Сообщается, что она получила незначительную травму ноги и надышалась продуктами горения. Ее доставили в больницу скорой помощи. Напомним, что в Хырове Львовской области произошел сильный пожар в историческом здании коллегии иезуитов.

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