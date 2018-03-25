Экс-руководителя патрульной полиции Харькова задержали за пьяное вождение – СМИ (видео)

Водитель пытался скрыться от стражей порядка и оказал сопротивление полицейским при задержании.

Бывший глава патрульной полиции Харькова Евгений Мельник задержан за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в Киеве. При задержании он оказывал сопротивление и ударил полицейского.

Как сообщается на странице проекта «Киев оперативный» в Facebook, преследование автомобиля мужчины правоохранители начали за то, что он проехал на красный свет.

«Первый в мире беспилотный Mitsubishi, г.н.з. AI0010MI («что ты скажешь на это, Илон Маск?»)! По крайней мере, такой вывод можно сделать со слов мужчины, который находился в наручниках во время нашего прибытия на место. По его словам, он сидел на заднем сидении, а его автомобиль сам проехал на запрещенный сигнал светофора (возле ТРЦ Lavina), за что за ним и началось преследование. “Поездка с ветерком” закончилась аж на улице Рубежевской», - указано в сообщении.

Утверждается, что сразу после остановки водитель пытался скрыться, а после задержания – оказывал сопротивление, не выполнял законные требования полицейского, а затем ударил его в лицо.

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У водителя были признаки алкогольного опьянения. Проходить быстрый тест на месте он отказался и поехал к врачу-наркологу. Кроме того, заявил, что знает легкий способ как признать протокол недействительным.

«А теперь - самое интересное! Водителем оказался Мельник Евгений Александрович. Ранее возглавлял патрульную полицию в городе Харькове. Кстати, на господина Евгения в 2014 уже составляли протокол за вождение в состоянии опьянения. Как говорит сам Евгений, его тогда подставили. Предоставлять водительское удостоверение не стал, не известно ли вообще оно у него есть», - указано в публикации.

Ранее сообщалось, что в Киевской области BMW выехал на встречную и столкнулся с грузовиком, погибли четыре человека.