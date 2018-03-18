На Буковине в снегу нашли мертвым экс-депутата

На место происшествия вызвали полицию, которая и будет выяснять обстоятельства происшествия.

В воскресенье, 18 марта, в селе Давыдовка Сторожинецкого района Черновицкой области обнаружили тело пожилого мужчины.

Со слов местных жителей, вчера последний раз его видели в бане, после чего он пошел домой, передает storozhynets.info.

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Вероятно, в снегопаде он наткнулся на ограду поля, упал и разбил лицо, после чего остался там лежать.

У 71-летнего мужчины не выдержало сердце. Он работал в школе, был депутатом сельского совета семи созывов.

Как сообщал УНИАН, 7 марта депутат Житомирского областного совета от партии «УКРОП» пытался совершить самоубийство, выстрелив в себя из карабина.