На Буковине в снегу нашли мертвым экс-депутата
18:13, 18 марта 2018Происшествия
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На место происшествия вызвали полицию, которая и будет выяснять обстоятельства происшествия.
Тело мужчины обнаружили местные жители / фото storozhynets.info
В воскресенье, 18 марта, в селе Давыдовка Сторожинецкого района Черновицкой области обнаружили тело пожилого мужчины.
Со слов местных жителей, вчера последний раз его видели в бане, после чего он пошел домой, передает storozhynets.info.
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Вероятно, в снегопаде он наткнулся на ограду поля, упал и разбил лицо, после чего остался там лежать.
У 71-летнего мужчины не выдержало сердце. Он работал в школе, был депутатом сельского совета семи созывов.
Как сообщал УНИАН, 7 марта депутат Житомирского областного совета от партии «УКРОП» пытался совершить самоубийство, выстрелив в себя из карабина.
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