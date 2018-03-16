Ночью на Закарпатье неизвестные побили венгерские автомобили (фото)

Недавно в Генконсульстве Венгрии рекомендовали воздержаться от визитов на Закарпатье в связи с возможными провокациями накануне российских президентских выборов.

Сегодня ночью в городе Берегово на Закарпатье неизвестные повредили 9 автомобилей с венгерскими номерами, побив им лобовое или заднее стекло.

Как сообщает Mukachevo.net, автомобили на украинской регистрации, которые были припаркованы рядом, остались неповрежденными.

"Сообщение об инциденте поступило в полицию сегодня около 6:47 утра, от жителя улицы Шевченко. Заявитель сообщил, что вышел утром на улицу, и увидел 7 поврежденных авто, в которых были разбиты лобовые стекла. Сейчас на месте работают правоохранители. Решается правовая квалификация", - прокомментировали инцидент в полиции.

Напомним, в Генеральном консульстве Венгрии в Ужгороде предостерегали венгров от поездок на Закарпатье из-за возможных провокаций.

"Из-за сложной политической и общественной ситуации в сфере безопасности, для того, чтобы избежать возможных провокаций в марте 2018 года с 16 по 18 не рекомендуются поездки на Закарпатье венгерским группам и индивидуальным туристам, особенно в некоторых городах (например, Хуст, Ужгород), - предупредили в Генконсульстве.