Возле станции метро «Красный Хутор» в Киеве возник пожар, дорогу накрыло густым дымом (видео)

13:05, 15 марта 2018
Происшествия
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Скриншот - Facebook - dtp.kiev.ua

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Как сообщается на странице проекта dtp.kiev.ua в Facebook, пожар возник на стройке нового жилого дома, горит электроподстанция.

«На месте значительные силы пожарной охраны ГСЧС, полиции и медиков. О пострадавших пока не сообщается», - говорится в сообщении.

Напомним, в январе на улице Богдана Хмельницкого в Киеве горел пятиэтажный выселенный дом.

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Теги: #Киев#пожар