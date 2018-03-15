Возле станции метро «Красный Хутор» в Киеве возник пожар, дорогу накрыло густым дымом (видео)

По предварительным данным, горит электроподстанция на стройке нового дома.

В районе станции метро «Красный Хутор» возник пожар, улицу на месте происшествия накрыли густые клубы дыма.

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Как сообщается на странице проекта dtp.kiev.ua в Facebook, пожар возник на стройке нового жилого дома, горит электроподстанция.

«На месте значительные силы пожарной охраны ГСЧС, полиции и медиков. О пострадавших пока не сообщается», - говорится в сообщении.

Напомним, в январе на улице Богдана Хмельницкого в Киеве горел пятиэтажный выселенный дом.