Возле станции метро «Красный Хутор» в Киеве возник пожар, дорогу накрыло густым дымом (видео)
13:05, 15 марта 2018Происшествия
136 0
По предварительным данным, горит электроподстанция на стройке нового дома.
Скриншот - Facebook - dtp.kiev.ua
В районе станции метро «Красный Хутор» возник пожар, улицу на месте происшествия накрыли густые клубы дыма.
Читайте такжеВ Киеве неизвестные в седьмой раз хотели сжечь храм УПЦ в Бабьем Яру
Как сообщается на странице проекта dtp.kiev.ua в Facebook, пожар возник на стройке нового жилого дома, горит электроподстанция.
«На месте значительные силы пожарной охраны ГСЧС, полиции и медиков. О пострадавших пока не сообщается», - говорится в сообщении.
Напомним, в январе на улице Богдана Хмельницкого в Киеве горел пятиэтажный выселенный дом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter