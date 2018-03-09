Пожар на Запорожском железорудном комбинате: спасатели рассказали подробности (видео)

09:34, 09 марта 2018
Происшествия
105 0

Читайте такжеНа шахте в Запорожской области произошел пожар – пострадали шестеро горняков (видео)

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, возгорание кабеля в грузовом стволе произошло 8 марта около 13:00 на шахте ЗАО "Запорожский железорудный комбинат" на горизонте 640 м.

Возгорание ликвидировали, 80 горняков были подняты на поверхность. В настоящее время шахта работает в штатном режиме.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пожар#шахтеры#ГСЧС Украины