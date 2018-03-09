Пожар на Запорожском железорудном комбинате: спасатели рассказали подробности (видео)

Во время пожара на Запорожском железорудном комбинате под землей на глубине 640 метров находилось 80 шахтеров.

Во время пожара на шахте "Эксплуатационная" в Запорожской области под землей находились 80 горняков, в результате инцидента 6 человек госпитализированы, жертв нет.

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Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, возгорание кабеля в грузовом стволе произошло 8 марта около 13:00 на шахте ЗАО "Запорожский железорудный комбинат" на горизонте 640 м.

Возгорание ликвидировали, 80 горняков были подняты на поверхность. В настоящее время шахта работает в штатном режиме.