Даже не притормозил: журналисты раскрыли подробности ДТП с кортежем Порошенко (видео)

"Секретные материалы" раскрыли подробности громкой аварии с участием президентского кортежа в столице.

Четыре года назад после победы Революции Достоинства украинцам обещали: кортежи с перекрытием на дорогах люди больше не увидят.

Но есть видео, на котором автомобиль президента сбивает пешехода. Рядом стоял регулировщик, который не подошел к дедушке, пока не проехал кортеж. Об этом говорится в сюжете "Секретных материалов".

Читайте такжеПоявилось видео, как машины кортежа Порошенко равнодушно проезжают мимо сбитого пенсионераПострадавшим оказался 88-летний Василий Мысник. Чтобы оформить ДТП, полиция даже перекрыла часть дороги. Сейчас пострадавший дедушка находится в реанимации, врачи успокаивают, что он будет жить.

Правоохранители заявили, что виноват в аварии - дедушка, потому что переходил дорогу во время работы там регулировщика. В свое время пострадавший якобы работал в МВД, рассказывают журналисты.

"На выложенном в сети видео видно, что водитель авто даже не вышел к сбитому пешеходу. А в правилах дорожного движения есть четкая статья, которая обязывает участников транспортных происшествий оперативно оказывать помощь пострадавшим в авариях", - говорится в сюжете. Но кортеж президента, отмечают журналисты, даже не притормозил.

Как сообщал УНИАН, 6 марта в Печерском районе Киева на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал президента Украины, сбил пешехода.

По предварительной информации врачей, у пострадавшего - перелом ноги и сотрясение головного мозга.