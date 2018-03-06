Отец ничего не помнит: сын пострадавшего в ДТП с кортежем Порошенко рассказал о его состоянии

У мужчины тяжелый перелом голени левой ноги, который нуждается в операции, врачи подозревают, что он также получил инфаркт.

Пострадавший в ДТП с кортежем президента Петра Порошенко 87-летний Василий Андреевич ничего не помнит об инциденте.

Об этом ТСН рассказал сын пострадавшего в больницу. Также родственник рассказал подробности состояния здоровья Василия Андреевича. У пострадавшего тяжелый перелом голени левой ноги, который нуждается в операции. Однако, врачи подозревают, что мужчина в придачу получил еще и инфаркт. Если это подтвердится, то операцию сразу сделать не удастся. Если же инфаркта не было, то в ближайшее время пенсионера прооперируют.

В целом, говорит сын пострадавшего, с учетом возраста и обстоятельств аварии, отец держится очень хорошо.

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"Боевой, боевой у нас дед", - говорит сын Василия Андреевича.

Также мужчина сообщил, что его отец находился на том перекрестке, потому что живет неподалеку. Из Администрации президента, говорит, пока никто не контактировал. Однако, предполагает, что в общей суматохе, могли не ответить на все входящие звонки.

Как сообщал УНИАН, 6 марта в Печерском районе Киева на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал президента Украины, сбил пешехода.

Стоит отметить, что дедушку после удара отбросило на пару метров, однако никто не оказывал ему помощь, пока проезжал кортеж. Водитель машины, которая сбила пенсионера, не выходил из авто.