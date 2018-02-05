Стрельба на Позняках: в полиции рассказали о подробностях и раненых (видео)

Конфликт между мужчинами возник при выезде автомобиля со двора, пострадавшие получили ранения от пуль в ноги и живот.

В Киеве неподалеку от станции метро «Осокорки» в результате дорожного конфликта произошла стрельба. Ранения получили двое мужчин, сообщает на своей странице в Facebook полиция Киева.

Конфликт между мужчинами возник при выезде автомобиля со двора поздно вечером 4 февраля. «Трое неизвестных подошли к отцу с сыном, стали цепляться и ногами стучать по автомобилю. Завязалась драка, в ходе которой один из злоумышленников сделал несколько выстрелов. После этого правонарушители с места происшествия скрылись. Пострадавшим, у которых ранения ног, и у старшего мужчины - в живот, оказали медицинскую помощь без госпитализации», - сообщили в полиции.

На месте работала следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции столицы. С места изъяли стреляные гильзы. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к правонарушению.

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Следственным отделом Дарницкого управления полиции сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, недавно возле станции метро «Берестейская» произошла стрельба в ходе конфликта между двумя охранными фирмами, один человек погиб.