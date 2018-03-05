В Житомирской области в результате перестрелки в кафе один человек погиб, еще один ранен

Столкновение произошло между группой мужчин, в результате чего двое из них получили огнестрельные ранения. Один из травмированных от полученных повреждений скончался в больнице, жизнь другого медикам удалось спасти.

В городе Коростень Житомирской области в результате перестрелки в кафе один человек погиб, еще один ранен.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

«3 марта в одном из кафе Коростеня произошло столкновение между группой мужчин, в результате чего двое из них получили огнестрельные ранения. Один из травмированных от полученных повреждений скончался в больнице, жизнь другого медикам удалось спасти», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что сообщения о поступлении в больницу жителей райцентра, 1991 и 1995 г.р., с огнестрельными ранениями поступили с промежутком в полчаса сразу из двух медицинских учреждений города. Выясняя обстоятельства, полицейские установили, что оба события связаны между собой.

«Сейчас известно, что травмированные в тот вечер, около 18.45, встретились в одном из кафе города. После непродолжительного общения между ними возникла потасовка, которая закончилась стрельбой. Один из мужчин получил ранение брюшной полости, что в дальнейшем привело к его смерти, другой - сквозное ранение грудной клетки», - сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование сразу по нескольким статьям уголовного кодекса - ст. 115 (умышленное убийство), ст.15 (покушение на преступление), ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Оба мужчины ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Сейчас полицейские устанавливают подробности инцидента и всех участников события.