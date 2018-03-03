В Одессе при попытке бегства задержали мужчину, наехавшего автомобилем на полицейского

Правоохранителю оказали медицинскую помощь, правонарушителя для дачи показаний доставили в полицию.

В Одессе сегодня задержали злоумышленника, наехавшего автомобилем на полицейского.

Читайте такжеВ Одессе будут судить украинца и россиянина за попытку переправить в Кувейт 300 кг психотроповКак сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло на автомобильном рынке «Успех», на проспекте Небесной сотни, во время отработки мест возможного сбыта краденого.

«Работники Таировского отделения полиции заметили мужчину, который продавал сразу три аккумулятора. Представившись, правоохранители попросили неизвестного назваться и объяснить, откуда у него указанные устройства. Однако мужчина быстро сел в свою машину и попытался скрыться. При этом он совершил наезд на одного из оперативников», -отметили в главке.

Полицейскому оказали медицинскую помощь, правонарушителя для дачи показаний доставили в Таировское отделение полиции.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса ("угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа"). Проводятся мероприятия по установлению причастности мужчины к совершению краж, добавили в полиции.