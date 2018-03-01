В Черкассах троллейбус из-за гололеда вылетел с дороги (фото)

10:57, 01 марта 2018
Происшествия
339
Валерий Мироненко в Facebook

Об этом сообщают местный житель Валерий Мироненко в Facebook.

"Чтобы избежать столкновения с машиной, которую резко начало заносить, водитель троллейбуса мгновенно и профессионально отреагировал на ситуацию.10-тонный троллейбус на таком катке остановить мгновенно просто не возможно. Водитель был вынужден притормаживать и брать ближе к обочине, где дорога не имеет такого наката, но скользкая дорога сделала свое дело - троллейбус понесло и развернуло", - сообщил он, отметив, что инцидент произошел 28 февраля.

Скользкая дорога сделала свое дело - троллейбус понесло и развернуло / Валерий Мироненко в Facebook

По словам очевидца, обошлось без пострадавших, даже троллейбус не получил повреждений. 

Как сообщал УНИАН, в Херсоне снежный апокалипсис: снега местами намело по шею, горожане передвигаются на лыжах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Снегопад в Украине
Теги: #троллейбус слетел с дороги#троллейбус в Черкассах