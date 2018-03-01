В Черкассах троллейбус из-за гололеда вылетел с дороги (фото)

Обошлось без пострадавших, даже троллейбус не получил повреждений.

В Черкассах на улице Дахновской из-за гололеда троллейбус слетел на обочину.

Об этом сообщают местный житель Валерий Мироненко в Facebook.

"Чтобы избежать столкновения с машиной, которую резко начало заносить, водитель троллейбуса мгновенно и профессионально отреагировал на ситуацию.10-тонный троллейбус на таком катке остановить мгновенно просто не возможно. Водитель был вынужден притормаживать и брать ближе к обочине, где дорога не имеет такого наката, но скользкая дорога сделала свое дело - троллейбус понесло и развернуло", - сообщил он, отметив, что инцидент произошел 28 февраля.

По словам очевидца, обошлось без пострадавших, даже троллейбус не получил повреждений.

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