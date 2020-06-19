"Мир перешел к новой опасной фазе": ВОЗ заявила об ускорении пандемии COVID-19

По словам гендиректора ВОЗ, вирус все еще быстро распространяется, он все еще смертелен, и большинство людей все еще восприимчивы к нему.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что пандемия COVID-19 снова набирает обороты.

Об этом на брифинге заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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«Пандемия ускоряется… Мир перешел к новой и опасной фазе. Вирус все еще быстро распространяется, он все еще смертелен, и большинство людей все еще восприимчивы к нему», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 19 июня в мире зарегистрировано 8 464 739 случаев инфицирования. В тройке лидеров США (2 189 056), Бразилия (978 142), Россия (560 321). 453 290 больных умерли.

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