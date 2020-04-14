В ВОЗ допустили возможность рецидива коронавируса у выздоровевших

Данные проведенного в Шанхае исследования показали у части излечившихся пациентов отсутствие ответа антител.

Представители Всемирной организации здравоохранения допустили, что выздоровевший от коронавируса человек может повторно заразиться.

Об этом сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает CNBC.

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"Что касается выздоровления и повторного заражения COVID-19, то у нас, я считаю, нет ответа на этот вопрос. Это на данный момент неизвестно", - заявил он.

В свою очередь ведущий специалист ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керкхове рассказала, что данные проведенного в Шанхае исследования показали у части излечившихся пациентов отсутствие ответа антител. У другой же части пациентов уровень ответа был высок. Но, по ее словам, это не означает наличие иммунитета к повторному заражению COVID-19 у второй части обследованных.

Как сообщал УНИАН, в мире количество зараженных коронавирусом превысило два миллиона человек. Число жертв заболевания превышает 118 тысяч, а тех, кому удалось выздороветь уже почти 450 тысяч.

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