Испания обошла Италию по числу заражений коронавирусом

Число умерших от коронавируса в Испании почти достигло 11 тысяч.

С начала пандемии коронавируса Испания впервые обошла Италию по числу зараженных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанский вещатель RTVE.

Сообщается, что за минувшие сутки число зараженных до 117 710, что на 7 500 случаев больше чем вчера. В Италии было зарегистрировано 115 242 случая.

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По данным Министерства здравоохранения Испании, только за последние сутки умерли 932 человека. Всего число жертв COVID-19 в стране достигло почти 11 тысяч. С начала эпидемии выздоровели и выписаны из больниц более 30 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии с начала пандемии умерли более тысячи человек. Кроме того, Германия обошла Китай по количеству случаев коронавируса и теперь занимает четвертое место в мире. Больше зараженных лишь в Испании, Италии и США. Всего в мире зафиксировано более миллиона зараженных.

В связи с тяжелой ситуацией Европейский союз рассматривает продление срока закрытия границ. В частности, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о переговорах между странами-участницами ЕС о том, как действовать после Пасхи.

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