Немецкие ученые опровергли миф о том, что сахар улучшает настроение

Как оказалось, действие сахара может быть даже совсем противоположным и вызывать чувство усталости.

Идея о том, что сахар может поднимать настроение, настолько распространена, что люди во всем мире едят сладости, чтобы быстро улучшить свое самочувствие. Но ученые из Университета Гумбольдта в Берлине обнаружили, что все как раз наоборот.

Как пишет Focus, исследователи провели анализ данных 31 исследования на тему влияния сахара, в котором приняли участие 1259 человек в целом. Все эти исследования были проведены ранее. Повторно рассмотрев данные, ученые не обнаружили никаких доказательств того, что сахар положительно влияет на настроение людей.

Читайте такжеСладкие напитки повышают риск преждевременной смерти - ученые

«Даже те, кто занимается спортом или другой тяжелой физической активностью, которая требует большого количества энергии, не получают от сахара никакой пользы в плане настроения. На самом деле, как раз наоборот. Те, кто употребляли сахар, в первый час после приема чувствовали себя более усталыми и менее внимательными, чем участники исследований, которые принимать плацебо», - говорится в статье.