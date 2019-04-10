Что будет, если перестать чистить зубы: видео ужасных последствий
11:31, 10 апреля 2019Зарубежные новости
3 0
Если не чистить зубы, можно столкнуться с поистине ужасными последствиями.
Названы последствия от отказа чистки зубов / Скриншот
Медики советуют чистить зубы два раза в день. У современного человека для этого есть все необходимое: большой выбор зубных паст, щетки разной жесткости, всевозможные ополаскиватели.
А еще можно найти множество советов по уходу за ротовой полостью, пишет Naked Science.
А вот отказ от чистки чреват полным разрушением зубов и тяжелыми последствиями для организма. Что произойдет, если за ними не ухаживать, показали на видео.
Ранее в ходе исследований американские учёные заявили, что участвующая в процессе разрушения зубов и пародонтита бактерия в ротовой полости ускоряет рост рака толстой кишки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter