Что будет, если перестать чистить зубы: видео ужасных последствий

Если не чистить зубы, можно столкнуться с поистине ужасными последствиями.

Медики советуют чистить зубы два раза в день. У современного человека для этого есть все необходимое: большой выбор зубных паст, щетки разной жесткости, всевозможные ополаскиватели.

А еще можно найти множество советов по уходу за ротовой полостью, пишет Naked Science.

А вот отказ от чистки чреват полным разрушением зубов и тяжелыми последствиями для организма. Что произойдет, если за ними не ухаживать, показали на видео.

Ранее в ходе исследований американские учёные заявили, что участвующая в процессе разрушения зубов и пародонтита бактерия в ротовой полости ускоряет рост рака толстой кишки.