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Что будет, если перестать чистить зубы: видео ужасных последствий

11:31, 10 апреля 2019
Зарубежные новости
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Названы последствия от отказа чистки зубов / Скриншот

Медики советуют чистить зубы два раза в день. У современного человека для этого есть все необходимое: большой выбор зубных паст, щетки разной жесткости, всевозможные ополаскиватели.

А еще можно найти множество советов по уходу за ротовой полостью, пишет Naked Science.

А вот отказ от чистки чреват полным разрушением зубов и тяжелыми последствиями для организма. Что произойдет, если за ними не ухаживать, показали на видео.

Ранее в ходе исследований  американские учёные заявили, что участвующая в процессе разрушения зубов и пародонтита бактерия в ротовой полости ускоряет рост рака толстой кишки. 

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Теги: #зубная эмаль