В Украине активно готовятся ко второй волне COVID-19: Степанов рассказал о новых мерах

По словам Степанова, на сегодня Украина гораздо лучше готова к росту заболеваемости коронавирусом.

В Украине полным ходом идет подготовка ко второй волне коронавируса, которая ожидается уже осенью, а конкретнее - в октябре.

Как рассказал в интервью "НВ" глава Минздрава Максим Степанов, в больницах уже значительно увеличили количество аппаратов ИВЛ и коек с повышенным кислородом. Кроме того Министерство здравоохранения продолжает закупать средства индивидуальной защиты и готовится к более мощной нагрузке на медицинскую систему.

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"По сравнению с маем и началом июня вдвое увеличилось количество заболевших людей. Мы, конечно, готовимся к еще более мощной нагрузке на медсистему. Мы не можем допустить ситуации, которая была в Италии или Испании", – отметил министр.

По его словам, на сегодня Украина гораздо лучше готова к росту заболеваемости с точки зрения специалистов, лечащих COVID-19. Степанов отметил, что национальные протоколы лечения были усовершенствованы несколько раз.

"С 15 марта по 1 августа мы увеличили количество аппаратов искусственной вентиляции лёгких на более чем 800 штук. Этого достаточно (для всей страны – ред.). Это новые аппараты экспертного класса или первого класса", – заверил Степанов.

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