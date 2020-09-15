Пострадавшей оказывается антирабическая помощь, во дворе ее дома проведена вынужденная дезинфекция.

В Новомиргородском районе Кировоградской области зафиксирован случай бешенства. Местную жительницу укусила больная красная лиса.

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Об этом сообщается в Facebook Новомиргородской районной государственной администрации.

Отмечается, что 8 сентября в Новомиргородскую районную больницу поступил звонок от жительницы пгт. Капитановка, которая сообщила о трупе лисицы.

Во время обследования врачами женщина рассказала, что во дворе своего дома наткнулась на дикую лису. Животное укусило ее за руку. На помощь пришел муж женщины, убивший лисицу на месте. Труп животного доставили для исследования на бешенство.

В Кировоградской региональной лаборатории ветеринарной медицины подозрение относительно заболевания лисы бешенством подтвердилось. Пострадавшей оказывается антирабическая помощь, во дворе ее дома проведена вынужденная дезинфекция.

Кроме того, в Капитановке проводятся мероприятия по вакцинации домашних собак и кошек.

"Решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Новомиргородской РГА № 2 от 09.09.2020 года установлены карантинные ограничения по бешенству на территории Капитановского поселкового совета. В опасную зону вошли Оситняжский, Туриянский сельские советы и Иосифовская ОТГ», - говорится в сообщении.

Местных жителей предупреждают о необходимости проведения прививок домашних плотоядных животных против бешенства. Кроме того, в случае случаев нанесения укусов животными (как домашними, так и дикими), важно своевременно обращаться к врачам.

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Автор: Дмитрий Захаров