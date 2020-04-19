В Киеве число больных COVID-19 выросло до 801, за сутки – 31 новый случай

Один случай коронавируса за минувшие сутки летальный.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили COVID-19, за прошедшие сутки увеличилось еще на 31 человека, из них 4 медика.

Об этом мэр написал на своей странице в Facebook.

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«Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 31 человека. Из них – 4 медика. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, летальный. Всего в Киеве уже 801 подтвержденный случай заболевания COVID-19», - написал мэр столицы.

Он сообщил, что заболели: 18 женщин в возрасте от 29 до 76 лет, а также девочка 10 лет и 11 мужчин от 26 до 77 лет и парень, которому 13 лет.

«В больницы столицы были госпитализированы 5 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Берегите себя и своих близких! Мы все преодолеем!», - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 19 апреля зафиксировано 5 тыс. 449 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.