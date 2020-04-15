Инфицированный коронавирусом священник не хочет лечиться и планирует проводить службы

В регионе-лидере по распространению коронавирусной инфекции обнаружили уже 662 случаи болезни.

В Черновицкой области медики сегодня получили лабораторные подтверждения еще 73 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук сообщил сегодня в видеообращении в Facebook.

«Число новых лиц, которые инфицировались, продолжает у нас стремительно расти. За сегодня мы имеем установленные 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией», – сказал председатель ОГА.

Читайте такжеЗафиксирован первый случай заболевания COVID-19 среди пограничниковОн добавил, что среди людей, которые инфицировались, есть четверо священнослужителей. Как отметил Осачук, один из этих священников отказывается лечиться.

«Они уже проинформированы о положительном результате тестирования. Но удивляет то, что один из них всячески пытается отвергнуть и не принять эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования ложные. Он собирается завтра пойти в храм и проводить богослужения», – сказал чиновник.

По состоянию на вечер 15 апреля в Черновицкой области зафиксировано 662 случая коронавирусной инфекции. Среди них 10 человек умерли, а 21 пациент выздоровел и был выписан из больницы.