В Кременчуге зафиксировали еще четыре случая коронавируса

Новые случаи COVID-19 подтверждены ПЦР-тестами.

В Кременчуге (Полтавская обл.) зафиксировано еще четыре случая коронавирусного заболевания COVID-19.

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Об этом в Facebook сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

По его словам, новые случаи COVID-19 в Кременчуге подтверждены ПЦР-тестами (методом полимеразной цепной реакции).

"Три женщины и один мужчина. Больные проживают в районах Раковка, Гвардейская, Молодежный (2 случая). Возраст пациентов - от 28 до 76 лет", - сообщил Малецкий.

Также он отметил, что в Кременчуге наибольшее количество лиц, заболевших на COVID-19 в Полтавской области: девять из 16-ти.

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