В Кременчуге зафиксировали еще четыре случая коронавируса
21:51, 07 апреля 2020Страна
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Новые случаи COVID-19 подтверждены ПЦР-тестами.
Иллюстрация / REUTERS
В Кременчуге (Полтавская обл.) зафиксировано еще четыре случая коронавирусного заболевания COVID-19.
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Об этом в Facebook сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.
По его словам, новые случаи COVID-19 в Кременчуге подтверждены ПЦР-тестами (методом полимеразной цепной реакции).
"Три женщины и один мужчина. Больные проживают в районах Раковка, Гвардейская, Молодежный (2 случая). Возраст пациентов - от 28 до 76 лет", - сообщил Малецкий.
Также он отметил, что в Кременчуге наибольшее количество лиц, заболевших на COVID-19 в Полтавской области: девять из 16-ти.
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