Второй человек в Минздраве: кто такая Ирина Микичак

На должность первого заместителя министра Микичак была назначена 18 марта.

Ирины Микичак - с недавних пор первый заместитель министра здравоохранения Украины. На эту должность ее назначил Кабинет министров на одном из мартовских заседаний. Чем известна одна из руководительниц Минздрава - читайте ниже.

Биография Ирины Микичак

Ирина Владимировна Микичак родилась 11 июня 1961 года во Львове. Образование - высшее, является врачом-педиатром, магистром государственного управления. С апреля 2017 по декабрь 2019 года возглавляла Департамент здравоохранения Львовской ОГА. До этого работала медсестрой, участковым педиатром, главным врачом областной больницы.

Ирина Микичак - соучредитель и координатор проектов ВОЗ, Всемирного банка, Агентства США по международному развитию, Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ и других в сфере реформы перинатальной помощи, семейной медицины, онкопревенции, общественного здоровья. Она также основала региональную образовательную программу "Школа успешного медицинского менеджера".

Заслуженный врач Украины.

Декларация о доходах Микичак

Согласно декларации, которую чиновница подала, заступая на должность первого заместителя министра, в ее собственности есть квартира во Львове (площадь - 82,6 кв. м). Этим жильем она владеет совместно с другими членами семьи. В полной собственности Ирины Микичак - гараж площадью 32,6 кв. м. Муж чиновницы является владельцем львовской квартиры площадью 66,8 кв. м, а также земельного участка в курортном поселке Славское (площадь - 700 кв. м).

Работая во Львовской ОГА, за 2019 год Микичак получила 433,3 тыс. гривень зарплаты. Также семья имеет ряд банковских счетов в "Приватбанке".

Назначения в Минздрав

На должность первого заместителя министра здравоохранения Ильи Емца назначена решением Правительства 18 марта 2020 года.