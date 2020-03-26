Доктор Комаровский ответил, каким мылом мыть руки, чтобы не заразиться COVID-19 (видео)
Смотрите видео с 26:00
Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил, есть ли разница, каким мылом мыть руки.
Ответы на наиболее актуальные вопросы от зрителей Комаровский дал в своем новом видео на Youtube-канале.
Читайте такжеДоктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии коронавируса (видео)
По его словам, активнее всего растворяет жировую пленку (комфортную среду для коронавируса – УНИАН) мыло с наибольшей концентрацией щелочи.
Поэтому врач советует использовать для мытья рук самые дешевые и простые модели.
«Жидкое мыло, бытовое, в большинстве случаев подходит. Главное – время не менее 20 секунд, а лучше 30 секунд. И обработать все, что можно обработать», – подчеркнул Комаровский.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 26 марта в Украине зарегистрировано уже 156 случаев инфицирования COVID-19.
Читайте также:
- Симптомы коронавирус - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространение на сегодня
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн