Доктор Комаровский ответил, каким мылом мыть руки, чтобы не заразиться COVID-19 (видео)

По состоянию на 26 марта в Украине зарегистрированы уже 156 случаев инфицирования COVID-19.

Смотрите видео с 26:00

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил, есть ли разница, каким мылом мыть руки.

Ответы на наиболее актуальные вопросы от зрителей Комаровский дал в своем новом видео на Youtube-канале.

Читайте такжеДоктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии коронавируса (видео)

По его словам, активнее всего растворяет жировую пленку (комфортную среду для коронавируса – УНИАН) мыло с наибольшей концентрацией щелочи.

Поэтому врач советует использовать для мытья рук самые дешевые и простые модели.

«Жидкое мыло, бытовое, в большинстве случаев подходит. Главное – время не менее 20 секунд, а лучше 30 секунд. И обработать все, что можно обработать», – подчеркнул Комаровский.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 26 марта в Украине зарегистрировано уже 156 случаев инфицирования COVID-19.

Читайте также: