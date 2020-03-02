Больничные по телефону: Ляшко рассказал о возможном механизме самоизоляции из-за коронавируса

По его словам, памятка о самоизоляции уже разработана.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о возможном введении механизма самоизоляции в рамках карантинных мероприятий по коронавирусу.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

На вопрос, чем отличается изоляция больного гриппом и больного коронавирусом, он ответил, что в настоящее время в странах ЕС «запущен такой процесс, как самоизоляция».

«На первых этапах сдерживания, распространения - да, это большая работа и нужно изолировать... В дальнейшем будут даваться рекомендации людям, которые были в контакте, самоизолироваться. Мы сейчас прорабатываем определенные юридические решения, чтобы в телефонном режиме можно было открыть больничный для того, чтобы у человека, когда он самоизолируется, 14 дней было юридическое основание не ходить на работу», - рассказал Ляшко.

Он пояснил, что в законе об общеобязательном социальном страховании предусмотрено, что больничный выдается во время карантина, введенного санитарно-эпидемическими службами.

«У нас есть определенный алгоритм действий, что мы делаем, когда у нас будет выявлен первый случай завозной, когда у нас будет выявлен первый случай распространения внутри страны. И возможно, мы будем принимать такое решение о введении карантина на территории Украины, но исключительно с одной целью, чтобы юридически урегулировать самоизоляцию», - пояснил представитель Минздрава.

В дальнейшем, отметил он, в зависимости от распространения болезни, если такое будет, будут приниматься решения об ограничительных противоэпидемических мероприятиях или введении карантина на той или иной административной территории.

"Памятка о самоизоляции уже разработана, доведена, мы ее опубликуем еще раз. Но вопрос о самоизоляции - мы сейчас говорим о тех вещах, когда человек возвращается из путешествия и подозревает, что был в контакте. Чтобы юридически урегулировать, как самоизоляция будет происходить, мы рассматриваем этот вопрос. Возможность такая есть, но нам надо вводить карантин", - отметил Ляшко и добавил, что поскольку коронавирус относится к особо опасным инфекциям, то это дает юридические основания для введения карантина на территории страны.